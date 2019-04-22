《環時》：中國成功抑制宗教極端主義 不必理會西方標籤

2019-04-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對斯里蘭卡21日的連環爆炸案，中國官媒《環球時報》21日的社評指出，中國在控制恐怖攻擊方面成效佳，無須理會西方貼的標籤。

斯里蘭卡的爆炸案殃及3座教堂和4家高級飯店，導致數百人傷亡。《環球》社評提及，從3月的紐西蘭清真寺恐怖攻擊，一直到這次斯里蘭卡刻意針對基督教堂的爆炸事件，以「宗教報復」為標籤的恐怖主義在世界各處越來越多，使宗教間相互敵視。

社評提及，宗教極端主義並未受到全球性的重視，還將部分極端主義貼上「自由」、「民主」的標籤，導致「混亂的局面」。最後反觀中國本身，認為「這幾年擺脫了國際上與宗教有關的各種極端主義對中國內的影響」，稱這類的恐怖攻擊在中國境內明顯受到遏抑，具有重大意義。因此總結為「無須在意西方勢力怎麼說，事實勝於雄辯，中國的和平穩定最為珍貴。」

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