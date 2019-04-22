取經中國「防火長城」？監控網路「俄網」11月上路

2019-04-22 23:54

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼俄羅斯下議院「國家杜馬」十六日通過《國家數位經濟計畫》，俄國上議院「俄羅斯聯邦委員會」也在廿二日正式批准法案，待總統普廷簽署後，「穩定俄網」十一月即正式上路。國際人權組織警告，「俄網」表面上為對抗美國安全戰略而生，實際上卻將極大化保存俄國網路用戶資料，名副其實的「普廷網」真正目的乃對付國內異議人士，而非針對境外敵國的官方說法，堪稱中國審查網路言論「防火長城」俄國版。

根據俄國新法，維持「俄網」（Runet）穩定的重責大任由俄聯邦電信、資訊科技和大眾傳媒監督局負責。一旦認定「俄網」穩定受到威脅，該局可「集中控制大眾使用的溝通網絡」；至於如何定義威脅並消滅之，該局自行決定。

此案由俄羅斯聯邦委員會憲政立法與國家建設委員會主席克里夏斯（Andrei Klishas）提出，自稱反制美國總統川普前年底頒布美國《國家安全戰略》以降措施，因美方已明指中國和俄國是美國的「主要挑戰者」，還揭櫫進階的網路戰為美軍今後重點之一。

但新法特別規定，俄國須建立可接收網域名稱或網址等資訊的全國系統。此措施一旦二○二一年上路，俄國民眾上網行為與反政府示威行動，在始終嚴控網路言論的俄國政府透過「俄網」加持下，將無所遁形。宛如中國審查網路言論的「防火長城」俄國版，俄國政府卻稱此比喻對「俄網」不公，自稱官方意在保護日趨重要的俄國「公共空間」，毫無鎖國企圖。

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