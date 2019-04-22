當年賣125公斤大米！30年「恩愛保險」到期只換回3200元

2019-04-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一對楊姓夫妻今年結婚30週年，楊先生想起當年結婚時兩人曾購買一份「夫妻恩愛保險」。合約明訂兩人若30年後沒有離婚，就可以獲得700元人民幣（約新台幣3215元）。然而，當年兩人為了湊齊保費，變賣了125公斤大米，若以今日的售價計算，他們只能換回約60公斤大米。

綜合中國媒體報導，1989年楊先生和妻子結婚，當時他們用50元人民幣（約新台幣229元）購買了一份「夫妻恩愛保險」。保險用紅色封套包著，上面印有「囍」字的圖樣，保險期限從1989年9月30日到2019年9月29日滿期。合約明訂，兩人若30年後沒有離婚，就可以獲得700元人民幣（約新台幣3215元）。

據楊先生回憶，當年經濟條件不好，50元對他們來說是一筆大數目。因為當年家中糧食收成不錯，楊先生便背著大米步行10公里到臨鎮販賣，足足背了好幾趟，共賣出125公斤大米，才終於湊齊保費。

去年，楊先生想到這份保險即將到期，便想辦理兌付。但根據中國今天的大米售價來算，楊先生得到的700元人民幣，只能換回約60公斤大米。比起當年變賣的125公斤大米，楊先生可說是不賺反賠。

楊先生對此笑笑表示，這些年，他和妻子的感情一直很好，這份「夫妻恩愛保險」可以說是兩人愛情、婚姻的見證，因此賺賠與否，也就不重要了。

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