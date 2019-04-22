禁見血、迷信、溜英文！ 中國令電玩「不得出現顏色液體」

2019-04-22 20:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年對電玩遊戲的限制愈發嚴格，國家廣播電視總局（廣電總局）自22日起，重新受理國產及進口遊戲審批，但其中有多項新規定引發議論，包括不得出現宗教迷信元素、打鬥不得出現顏色液體、屍體須儘快消失、未成年人士不得在遊戲中結婚，以及遊戲名稱不得出現英文等。

綜合中國及香港媒體報導，中國政府去年3月表示，基於機構改革需要，所有電玩遊戲的申請全面暫停。事隔一年多，廣電總局才重新開放新遊戲的版號申請。然而，根據新規定，電玩遊戲名稱一律不得使用英文，包括Online、Web等字，只能使用中國標準簡體漢字，且必須與內容有高關連性。

不僅如此，針對遊戲內容的規範也多如牛毛，包括道具抽取系統不能再以機率表示，必須具體列出抽幾次才能中獎；不得出現宗教迷信、算命和綠色血液；以及打鬥場面嚴禁任何顏色液體等。此外，不能開放結婚系統予未成年帳號，但可設置毋須經由結婚就可享受結婚收益的系統。

新規定又指出，若遊戲產品經三度指正修改後仍有問題的話，將會被退回，且不得再次申報。再者，當局還將加強事後監管，包括落實「編輯責任制」；若申請方未能按申請內容行事，而又缺乏理由，將會被約談。不積極改進者，甚至會被上傳至「企業失信平台」，恐影響該企業其他遊戲的申請進度。

對此，香港遊戲玩家褒貶參半，一方面認為增加抽取系統準確度是好事，另一方面直言其他規定可能會「嚇跑外國遊戲創作者」。中國網友則批評，當局設定的規範不應禁錮創作者的思維，「腦子裡塞滿注意事項，還有多少創作空間？」

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