《CNN》：棲地銳減 孟加拉虎可能會在未來50年內消失

2019-04-22 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉虎是世界上最具代表的動物之一，不過外媒指出，人類對環境的過度開發、非法盜獵和氣候因素都是孟加虎銳減，甚至恐將面臨滅絕危機的原因。

《CNN》報導，據最新研究，在過去100年中，世界上已經失去95％的野生老虎，野外只剩下不到4000隻，而孟加拉虎更是罕有，僅存幾百隻於孟加拉的孫德爾本斯國家公園（Sundarbans）。由於棲地萎縮和人類盜獵嚴重，孟加拉虎可能會在短短50年內，從牠最後的據點孫德爾本斯消失。

世界自然基金會（WWF）物種和景觀計畫主任戈斯（Dipankar Ghose）表示，2004年至2015年期間，孫德爾本斯的孟加拉虎的數量已從440隻銳減到106隻，「這個數字非常低」。

另外，研究人員穆庫爾（Sharif Mukul）表示，屆時可能因海平面上升、極端氣候和土壤中的鹽分增加，孟加拉虎的棲地將完全消失，即2070年，孟加拉虎將完全從孫德爾本斯滅絕。穆庫爾表示，這項研究還沒有考慮疾病、盜獵和食物來源減少等影響，這意味著實際情況可能更嚴峻。

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