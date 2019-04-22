中國鋼琴家巫漪麗過世 文革時為保雙手 哀求「打我腳吧」

2019-04-22 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕梁祝小提琴協奏曲的鋼琴編曲者及首演者巫漪麗，20日於新加坡過世，享壽89歲。巫漪麗年少成名，卻在文革時期遭受迫害。人生雖遭逢巨變，但她依然熱愛鋼琴，一生與琴為伴。巫漪麗晚年定居新加坡，直至78歲才終於發行首張個人專輯。

綜合媒體報導，20日晚間，鋼琴家巫漪麗出席維多利亞音樂廳的一場音樂會。音樂會下半場，她突然開始冒冷汗，走向廁所的途中，體力不支暈倒，送往醫院後仍不治身亡。新加坡音樂家協會將為她處理後事。

巫漪麗1930年出生於上海，6歲開始學琴，是中國一級鋼琴演奏家。她師從匈牙利鋼琴家李斯特的徒弟、義大利音樂家梅百器（Maestro Mario Paci），與華裔鋼琴家傅聰師從同門。

1959年，《梁祝小提琴協奏曲》在蘭心大戲院首演。該曲結合西洋樂器與中國傳統地方戲曲文藝，很快就征服所有觀眾，成為當日最轟動的新聞。巫漪麗是《梁祝》鋼琴部分的編曲者及首演者，1960年以該曲打響國際知名度，至今仍擁有崇高地位。

然而1966年，中國經歷文化大革命，巫漪麗也遭批鬥。紅衛兵、造反派不但禁止她彈鋼琴，她的丈夫楊秉蓀更被帶走，被打成「反黨集團頭目」。為了不被牽連，巫漪麗被迫離婚，兩人自此分離。

一晚，造反派闖入巫漪麗的家，將她蒙眼帶走、毆打，為了保護對鋼琴家來說最重要的雙手，當時巫漪麗苦苦哀求：「別打我的手，打我的腳吧！」從此之後，她的腳便留下病根。

文革結束後，巫漪麗1983年赴美深造，1993年定居新加坡。據媒體報導，她在新加坡的生活並不寬裕。她以教琴維生，並租了一個房間，和房東同住。她不願意為了賺錢多收學生，堅持每天練琴2到3小時，直到2008年，才在78歲高齡出版第一張個人演奏專輯。

巫漪麗最近一次的公開露面在2017年2月，在新加坡獨立創作室「靜境鏡」舉辦的「老不得空」座談會上演奏《梁祝》鋼琴曲。巫漪麗一生愛琴，多次獲得大獎，成就等身。儘管人生曾經遭逢巨變，被迫與至親至愛分離、離鄉背井，但巫漪麗表示：「只要彈鋼琴，就不孤獨了。」

點我看影片：「老不得空」座談會巫漪麗演奏《梁祝》鋼琴曲

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