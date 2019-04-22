朴槿惠建康出狀況 韓媒︰本週決定是否中止刑期

2019-04-22 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕因涉貪、閨密案被判處罪刑的前南韓總統朴槿惠，日前傳出頸椎與椎間板嚴重疼痛，向檢方提出「停止執行刑罰」的申請。檢方最快將於25日或26日作出是否能中止刑期的決定。

據南韓《朝鮮日報》指出，檢方本週會到關押朴槿惠的看守所進行現場調查，查看她的健康狀況。至於朴槿惠是否能中止刑期，預計最快25日或26日就會有答案。朴槿惠在入獄後，數度獲准離監看診，包括治療腳傷、背痛與口腔護理，最近則主訴頸椎和腰椎間盤的病情，承受著「刀割般的疼痛」，因而向首爾中央地檢提交中止刑期申請書。

綜合媒體報導，現年67歲的朴槿惠，若從2017年3月31日被送往京畿道義王市的首爾看守所起算，她已穿了2年囚衣。2018年11月因違反選舉法被判2年徒刑，至於轟動全球的「總統閨蜜案」則在二審被判處25年重刑，國家情報院受賄案一審獲刑6年，另外還有兩宗案件仍在審理中。雖然朴槿惠的羈押期限已在4月16日午夜12點屆滿，但她已有確定刑期，17日起改以受刑人的身份繼續遭到監禁。

南韓前總統在牢裡身體出狀況，朴槿惠並非特例：因收賄等罪遭判15年重刑的前總統李明博，今年3月以「睡眠呼吸中止」為由，成功聲請保外就醫。

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