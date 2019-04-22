文革整肅風再起！功德碑上有自己名字 中國官員忙鑿掉

2019-04-22 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害宗教自由一事司空見慣，在高壓政策之下，文革整肅風再起，就連當地政府官員為避免被當局懲處，也忙著把廟前功德碑上自己的名字鑿掉，趕緊與宗教信仰「劃清界限」。

據長期關注中國宗教自由和人權問題的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter）報導，去年9月13日，河南省虞城縣劉店鄉葉大莊村村民聽到泰山廟傳來鑿石聲，是由於當地的黨員正忙著把廟前功德碑上自己的名字鑿掉。因為，早在去年8月26日，中共中央下發《中國共產黨紀律處分條例》，規定與宗教信仰有關的黨員幹部將施以嚴懲，該條例被稱作為「史上最嚴黨紀處分條例」。

黨員生是黨的人，死是黨的鬼，有黨員因曾向宗教場所捐款而被開除黨籍，也有黨員因信仰而使家人受牽連，黨員甚至被要求死後也要遵守黨的規定。劉店鄉一名政府人員說：「現在跟文革時期一樣，就算信共產黨，敢違背共產黨的政策就整治你。賈寨鎮就有一名黨員因建廟時捐了500元（約合70美元）被撤銷了黨籍。」

此外，福建省三明市尤溪縣一名連任多年的村官就因曾為人算過命而遭到「清算」。據了解，2017年，這名村官因曾為人算過命遭黨內警告處分1年，1年內不能升職，也不能競選任何職位。2018年6月該村村支書一職換屆選舉時，村民到鎮政府請願，要求政府允許這名村官參加村書記競選，卻被政府官員告知，「他算過命，市政府不會批准。」最終這名村官還是失去了當選機會，並於2018年12月被降職調到水庫上班。

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