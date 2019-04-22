早已收到恐攻情資？ 外媒爆斯里蘭卡連環爆前10天政府就知情

2019-04-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡昨日發生8起連環爆炸案件，目前造成至少262人的死亡、452人受傷，外媒報導早在10天前斯里蘭卡政府就已收到情報單位提醒，警告有可能出現恐攻，卻還是無法阻止悲劇發生，目前尚不清楚政府是否有正視該情資通報，採取防範行動。

綜合外媒報導，斯里蘭卡昨天上午發生的8起爆炸涉及3間教堂及4家酒店，目前當局已經逮捕8名嫌犯，不過外媒報導，斯里蘭卡高層警方早在10天前，就把恐攻警告上呈給了國安單位。

《法新社》報導，資料顯示10天前警察局長賈雅桑達拉（Pujuth Jayasundara）曾向國安單位提出警告，表示恐有自殺式炸彈客襲擊國內「著名的教堂」，他表示，有外國情報機構通報，激進穆斯林組織「NTJ」（National Thowheeth Jama'ath）計畫對天主教教堂發動攻擊，不過目前尚不清楚此案是否真為「NTJ」所為。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），對此表示不知情，一切仍待調查中，不過他坦承是政府失職，未保護好人民，更呼籲斯里蘭卡人保持團結，共同度過這悲傷時刻。

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