斯里蘭卡恐攻262人死亡 巴黎鐵塔熄燈致意

2019-04-22 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕斯里蘭卡於昨(21)日上午發生大規模恐怖攻擊,當天共發生8次爆炸,目前已造成至少262人的死亡,452人受傷。巴黎的艾菲爾鐵塔今(22)凌晨12點熄燈對罹難者致意。

巴黎的艾菲爾鐵塔今凌晨12點熄燈,對昨日斯里蘭卡的200多名罹難者致意。綜合媒體報導,斯里蘭卡在昨天上午遭遇八次的炸彈攻擊,包括該國首都科倫坡、附近的尼甘布以及東部拜蒂克洛,涉及3個教堂及4家酒店,遇襲教堂當時正舉行復活節禮拜。斯里蘭卡總統西裏塞納已下令警方調查這宗大規模恐怖攻擊的幕後黑手和他們的動機,當局表示已逮捕8人,目前還不清楚是誰發起恐怖攻擊,但斯里蘭卡國防部長指出,這一起連環爆炸攻擊有可能是由一個團體發動的。

各國領袖包括印度總理莫迪、澳洲總理莫里森、英國首相特蕾莎‧梅和美國總統川普,都表達譴責之意。上個月也發生恐怖攻擊的紐西蘭,其總理阿爾登(Jacinda Ardern)譴責此次攻擊事件是毀滅性的,也表示紐西蘭拒絕一切形式的極端主義,主張宗教自由和安全崇拜的權利,他們必須找到結束這種暴力的答案。

根據2012年的政府數字,斯里蘭卡全國人口約2200萬人,當中70%是佛教徒,12.6%人信奉印度教、9.7%是穆斯林,以及7.6%基督徒。其中三次爆炸皆發生在教堂,襲擊似乎是針對該國的150萬基督徒;另外目標還似乎放在那些經常光顧科倫坡酒店的人,通常是遊客,商人和富裕的當地人。但爆炸事件與2008年在孟買發生的恐攻有些相似,孟買的恐攻不僅造成大數量的傷亡,而且也針對目標群體:如西方遊客,這將導致最多的國際媒體報導。

Ce soir, je m'éteindrai dès 00h00 pour rendre hommage aux victimes des attentats du Sri Lanka????????



Tonight, from 12:00 am, I will turn my lights off to pay tribute to the victims of the Sri Lanka attacks???????? #SriLanka pic.twitter.com/a3tv8b58wn