中國持續滅佛！「海上佛國」受難 寺廟佛像被強封

2019-04-21 17:19

〔國際新聞中心／台北報導〕中國打壓宗教無所不用其極，除拆毀世界最大銅座佛像、粉碎世界最大摩崖石刻觀音像、將複印聖經也被扣上「顛覆國家政權罪」外，如今連文物保護單位也難逃劫難，目前整治佛教的運動仍在持續進行，還將佛教掛上「邪教」之名！

致力於報導各宗教在中國受迫害狀況的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter）22日報導，位於河北省唐山市東南渤海灣之中的菩提島景區是中國國家4A級景區，早在2001年2月，就列入「河北省文物保護單位」，菩提島還享有「海上佛國」之美譽。

今年2月15日，當局以「政府性資金不能用於投資佛教場所建設」為由，查封菩提島潮音寺和朝陽庵等多座建築，還勒令兩個寺院的僧人在一週之內必須離開寺院。

此外，在山東費縣費城鎮北鞏莊的一座寺廟也被宗教局查封，門前的大香爐被砸毀，後來莊寺廟還被掛上「以習近平新時代社會主義思想為主導，堅決抵制邪教」的布條。

江西九江市修水縣兜率禪寺也遭到同樣嚴厲的打擊。當地政府官員勒令兜率禪寺廟主自行拆除18公尺高的露天觀音銅像，理由是該觀音像未經政府審批。

「如果自己不拆，政府就會把觀音像拆爛，整個寺廟也都要拆掉。」該寺一僧人說。

為保住廟宇不被拆，廟主只好僱人將耗資百萬元人民幣的觀音銅像拆掉。

「我們心中有佛，佛是最大的，可政府就是要我們跟黨走，要不然就麻煩。」一信徒說。

當地一位年長的僧人說道：「在中共權下，沒有什麼法不法的，權就是法，你若跟他講理，就扣你一個反革命，叫你死，永不得開口。就算你有證件，他就找其他理由拆，百姓根本沒有地方說理！」

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