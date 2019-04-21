遭24樓滾落蘋果砸中…女嬰腦部受重擊 家屬求償2500萬

2019-04-21 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕牛頓從樹上掉下的蘋果發現萬有引力，但中國女嬰卻沒這麼幸運，她被高空落下的蘋果砸中，腦部受到重擊，後半輩子恐喪失右腦功能，家屬氣到提告求償544萬人民幣（約台幣2503萬元）。

綜合外媒報導，中國廣東東莞市第三人民法院於18日開庭審理該案，事發於去年3月9日，一名家住24樓的11歲女童，從自家滾落1顆蘋果，蘋果墜落後不偏不倚打中正在樓下散步，趴在奶奶身上睡著的女嬰頭上。

報導表示，女嬰被蘋果打中後頭部出現水腫狀況，隨即陷入昏迷，奶奶在緊急情況下按了她的人中也無反應，趕緊報警通知救護車前來搶救。

經警方調查，調閱社區監視錄影器，仔細比對有機會涉案的人員，再經由蘋果上採取到的生物樣本對照後，確定犯案人為一名獨自在家的11歲女童。

被蘋果打中的女嬰到院搶救後撿回一命，但醫師表示女嬰頭部不少地方有粉碎性骨折，研判右腦功能恐完全喪失，僅能努力保住左腦，更被法醫鑑定為二級重傷，終身須大部分依賴護理照顧。

女嬰家屬氣憤難平，表示女童家屬應為女童行為負起全部責任，提告索賠544萬元（約新台幣2503萬元），但女童家屬認為賠償金額過高，且「護理依賴」標準界定不明確，希望降低賠償金額。

另，女嬰家屬認為社區大門設計存有缺陷，以致發生這起意外，決議也對建商提告，法院則表示由於追加了新的被告人，所以將再另定時間審理該案。

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