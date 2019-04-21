疑收錢幫中國竊密 3華裔科學家被美癌症中心開除

2019-04-21 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦當局查出，位於德州休士頓的一間癌症研究中心有5名教職員（教授）涉及利益衝突，及沒有上報收取外國資金，該中心上週五（19日）透過聲明指出，已開除其中3名原本獲終身聘用的華裔科學家。

據《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）報導，美國國家衛生研究院（NIH，National Institutes of Health）去年發函安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center），指該中心有5名教職員涉及利益衝突以及未申報海外收入，以及疑似涉及中國意圖竊取美國研究成果，要求該中心於30天內做出回應，並指若提供不正確訊息或是不採取行動，政府將停止提供資金給該中心。

安德森癌症中心19日透過聲明指出，已解聘其中3名華裔科學家，其中2人在被解聘前辭職，第3人則對被解聘提出異議。至於其餘2人，有一位無需加以開除，另一位則仍在進行調查中。該中心沒有透露被解雇的3人身份。

安德森癌症中心院長皮斯特斯（Peter Pisters）也指出，「這是美國正面對的更巨大議題的其中一環。試圖要維持開放的合作環境，同時又要保護財產性資訊和商業利益，在兩者間取得平衡。」他也強調，身為納稅人血汗錢投資於生物醫學研究的管理者，有義務必須採取進一步行動。

雖然目前尚不清楚，上述5人是否有任何人將面臨聯邦罪名或驅逐令。但此時正值華府當局高度關注，包含中國在內的外國政府持續利用學生和訪問學者竊取智慧財產。一份2017年FBI的報告指出，中國盜竊智慧財產造成美國年度損失高達6000億美元（約新台幣18.5兆元）。

建於1941年的安德森癌症中心為全球頭號癌症中心是世界公認的權威腫瘤專科醫院，中心的部分經費來自NIH，去年則獲得NIH資助1.48億美元。

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