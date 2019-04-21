美日安保納網路攻擊 日媒：意在對抗中國

2019-04-21 06:21

〔編譯張沛元、記者彭琬馨／綜合報導〕美國與日本十九日同意將網路納入美日安保範疇，為美日安保條約第五條首度適用於對日本發動網路攻擊，意味今後日本若遭逢網攻，華府有義務協防回應。儘管美日並未言明，但朝日新聞指出，此舉強化雙方在網路與太空等新領域的共同防禦，顯然意在對抗中國；此外，美日也表達對單方面企圖改變東海與南海現狀的關切，與重申釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條。

網攻判斷標準 因個案而異

美國國務卿龐皮歐、代理國防部長夏納翰、日本外相河野太郎與防衛大臣岩屋毅在華府舉行美日外交部長與國防部長的二加二會議，並於會後發表共同聲明，指稱美日雙方都同意，特定狀況下的網攻，構成美日安保條約第五條下的武裝攻擊。美日安保條約第五條規定美軍對日本有防衛義務。此外，聯合聲明中還論及雙方未來在對抗太空、網路與電磁譜等領域的威脅上，進一步合作的重要性。

由於判定網攻是來自惡意國家還是憤青，並非易事，因此共同聲明中指出，網攻的判斷標準將因個案而異，並且會進行密切諮商。共同聲明雖未點名特定國家，但顯露出對中國與俄羅斯的憂慮，像是提及惡意的網路活動逐漸威脅美日的安全與繁榮。日方對於網攻日益憂心，特別是來自中國與北韓的網攻。

美卿點名中國脅迫 令人憂

除了網路，聲明中還表達美日對「單方面改變」東海與南海現狀的「脅迫企圖」的嚴重關切，重申位於東海上的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，中稱釣魚島）適用美日安保條約第五條，以及強調支持東南亞國家落實自由與開放的印太地區的政策。龐皮歐還在聯合記者會上批評中國，指稱美日都對損害國際法則、常規與制度的脅迫企圖感到憂心，特別是來自中國的競爭與脅迫企圖，挑戰美日同盟及印太地區的持續和平、穩定與繁榮。

對此，外交部昨表示，正面看待美、日兩國對此區域安全情勢的重視。台灣作為印太區域中負責任的利害關係者，將與其他理念相近國家攜手合作，持續作為貢獻區域和平、穩定及繁榮的良善力量。

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