拉炮慶生弄錯方向 美警擊中「蛋蛋」妻兒笑瘋

2019-04-20 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕替自己的兒女慶生事件令人快樂的事情，美國加州有1名父親替兒子慶祝5歲的生日，當他拉開慶祝用的五彩拉炮時，卻意外射到自己下體，讓他痛得狂罵髒話，而這尷尬的事發經過被放在網路上瘋傳，逗得網友哈哈大笑。

根據《NH1 News》報導，美國加州的聖瑪麗亞市（Santa Maria）1名職業為警察的父親，準備了1支五彩拉砲要慶祝兒子亨特（Hunter）的5歲生日，他打給老婆要孩子們到門口迎接他，從影片中可見，該名父親下車後一邊唱生日歌一邊拿著拉炮，正當唱完歌時他也拉開了拉炮，沒想到拉開的瞬間拉炮擊中自己的下體，他當場痛得彎下腰來，並連飆髒話，一旁的妻兒也笑得合不攏嘴。

網友見到這段影片後紛紛留言，「老爸中『蛋』對5歲男孩是最棒的禮物。」、「希望他拿槍執勤時不要射到自己」、「這是令人難忘的生日回憶」，也有網友指責不管再痛都不能在妻兒面前飆罵髒話。

影片請見：美國警察老爸替兒慶生過程

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