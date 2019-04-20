連續劇？女上網買凶殺變心男友 工人假冒「國際殺手」騙錢

2019-04-20 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇常熟網警大隊近日接獲1起案件的線索，疑似有1名網友在網路上貼文，想僱用殺手讓變心的男友付出代價，結果警方循線追查後發現被僱的男子根本是「假殺手」。

綜合外媒報導，1名江蘇的謝姓女子，2017年大學畢業後回鄉工作期間，與1名男同事墜入情網，但2人交往的過程常常吵架，在某次大吵完謝女本來以為男友會像往常一樣挽留她，沒有到男友之後對他不理不睬，謝女經過打聽後發現男友已另結新歡並準備結婚，讓她非常不甘心，於是在網路上化名「輕盈」尋找到來自廣東自稱「國際殺手」22歲的杜姓男子，準備要讓男友及其未婚妻付出代價。

杜男接到謝女的請求後向她開價人民幣1.8萬元（約台幣9萬元），並要求先支付訂金3000元人民幣（約台幣1萬5000元），謝女原本要求杜男教訓一下男友與未婚妻，好讓她有挽回男友的機會，沒想到男友對她的態度非常冷淡，讓她怒火中燒，於是謝女便更改指示，要求杜男殺死男友與未婚妻，杜男也因此將價錢調漲到人民幣3萬元（約台幣15萬元），最後這段買兇的過程被警方發現，循線追捕到了2人。

警方進一步調查後發現自稱「國際殺手」的杜男，只是深圳工廠的1名生產線工人，平時喜歡自由搏擊，杜男向警方供稱，原本就沒有打算行兇，只是想藉此詐騙謝女的金錢，謝女被逮後也承認在網路上買凶殺人，目前杜男因涉嫌詐騙而刑事拘留，謝女則因涉嫌故意殺人遭到逮捕。

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