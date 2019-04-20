英勇狗狗護主「以1敵4」 狂吠逼退蒙面搶匪

2019-04-20 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多動物都有靈性，在關鍵時刻常常救人類一命，英國薩里地區（Surrey）的1處民宅，近日遭到搶匪闖入，4名蒙面歹徒持噴霧器與棍棒等武器侵入住宅，沒想到在1間房間遇到屋主，正當屋主奮勇抵抗時，1隻黑色寵物犬也加入戰局，朝著歹徒瘋狂吠叫，最後成功逼退歹徒。

根據《每日郵報》報導，由薩里警方提供的監視器畫面可見，在本月14日晚上9點，4名蒙面歹徒侵入薩里地區的1戶民宅，他們手持棍棒等鈍器與噴霧器，直接闖入1間房間與屋主發生衝突，當屋主關門嘗試抵抗搶匪時，1隻黑色寵物犬突然衝出，一邊吠叫一邊朝歹徒們步步進逼，歹徒因此受到驚嚇倉皇逃離，臨走時其中1名歹徒以棍棒敲了黑狗幾下。

警方表示，當黑狗逼退搶匪後，曾有1名屋主的家人追上去，但並未掌握歹徒行蹤，而遭到侵入的住戶沒有財物損失，立功的黑狗身體狀況良好，警方還正在掌握嫌犯的行蹤與身分，因為歹徒蒙面，所以公布這一段畫面希望有民眾能指認4名歹徒的身分或行蹤。

Can you help us?

We need your help identifying 4 suspects in connection with an aggravated burglary in #Ashford last month.

The incident happened just before 9pm on Thurs 14 Mar, at a property on Chalmers Rd.

Click the link for the full story ???????? https://t.co/ocBBEv4oVT pic.twitter.com/81vdR95a5I — Surrey Police （@SurreyPolice） 2019年4月19日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/