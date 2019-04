英勇狗狗護主「以1敵4」 狂吠逼退蒙面搶匪

2019-04-20 19:18

〔即時新聞/綜合報導〕許多動物都有靈性,在關鍵時刻常常救人類一命,英國薩里地區(Surrey)的1處民宅,近日遭到搶匪闖入,4名蒙面歹徒持噴霧器與棍棒等武器侵入住宅,沒想到在1間房間遇到屋主,正當屋主奮勇抵抗時,1隻黑色寵物犬也加入戰局,朝著歹徒瘋狂吠叫,最後成功逼退歹徒。

根據《每日郵報》報導,由薩里警方提供的監視器畫面可見,在本月14日晚上9點,4名蒙面歹徒侵入薩里地區的1戶民宅,他們手持棍棒等鈍器與噴霧器,直接闖入1間房間與屋主發生衝突,當屋主關門嘗試抵抗搶匪時,1隻黑色寵物犬突然衝出,一邊吠叫一邊朝歹徒們步步進逼,歹徒因此受到驚嚇倉皇逃離,臨走時其中1名歹徒以棍棒敲了黑狗幾下。

警方表示,當黑狗逼退搶匪後,曾有1名屋主的家人追上去,但並未掌握歹徒行蹤,而遭到侵入的住戶沒有財物損失,立功的黑狗身體狀況良好,警方還正在掌握嫌犯的行蹤與身分,因為歹徒蒙面,所以公布這一段畫面希望有民眾能指認4名歹徒的身分或行蹤。

Can you help us?

We need your help identifying 4 suspects in connection with an aggravated burglary in #Ashford last month.

The incident happened just before 9pm on Thurs 14 Mar, at a property on Chalmers Rd.

Click the link for the full story ???????? https://t.co/ocBBEv4oVT pic.twitter.com/81vdR95a5I