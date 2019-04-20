行動不便拄拐杖 日老翁仍開車撞飛10人害死母女

2019-04-20 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本前通商産業省（今改制為經濟產業省）工業技術院院長、87歲的飯塚幸三元，昨（19日）中午開車行經東京豐島區池袋一處十字路口時，竟衝撞斑馬線上的10名行人，並導致其中一對母女慘死。警方調查發現，飯塚長期以來雙腿行動不方便，走路經常要拄拐杖，當天卻仍開車上路。

據《NHK》報導，31歲的少婦松永真菜當時騎著腳踏車載著3歲女兒莉子，正要通過斑馬線卻被飯塚幸三元駕車撞飛，送醫雙雙不治，另有8人受到輕重傷。

飯塚幸三元在肇事後供稱，當時他放掉油門但油門卡住了，車子才會一路衝撞。但警方詢問飯塚的街坊鄰區後得知，這位老院長腿不太好，常常拿著拐杖走路，開車回家時需要花費一段時間才能把車停好，大概一年前還說自己不要再開車了。

據《產經新聞》報導，警方調查顯示，肇事車輛駕駛座下面並沒有任何物品會壓到踏板，油門也沒有被東西卡住，因此東京警視廳目前正在朝駕駛疏失的方面進行調查。

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