不是殲滅了嗎？ IS聖戰份子又傳殺害35名敘利亞政府軍

2019-04-20 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕上個月，美國總統川普宣布伊斯蘭國（IS）的最後1個村莊據點已經被攻破，同時宣告2014年建國的伊斯蘭國正式遭到殲滅。不過，當初不少人就提醒，仍然有許多零星武裝份子在各地流竄。果不其然，現在就爆出IS殘餘組織的聖戰份子又殺害了至少35名敘利亞士兵。

根據《法新社》報導，敘利亞國內近來發生多起攻擊事件，造成至少35名敘利亞士兵死亡。其中多起零星衝突發生在過去2天內，在敘利亞霍姆斯省（Homs Province）東部的沙漠上，造成4名敘利亞高階軍官及許多當地民兵死亡。另有1起發生在當地時間19日晚間，在鄰近的代爾祖爾省（Deir Ezzor Province），造成2名高階軍官及6名士兵死亡。敘利亞人權觀察組織指出，這是自IS垮台以來最嚴重的攻擊行動。

敘利亞人權觀察組織也表示，IS殘餘勢力的聖戰士亦有6人在衝突中死亡。而現在，過去長期支持IS的當地媒體組織「阿馬克新聞社」（Amaq News Agency）已經承認，攻擊是他們的聖戰士所為。這群IS殘餘勢力強調，由於敘利亞政府試圖追蹤他們的聖戰士，才會發動這些攻擊。

此前，由美國領導的當地軍隊聯盟的指揮官就曾一再警告，讓這些聖戰份子失去最後一塊領土，並不代表他們的戰鬥能力會就此煙消雲散，只能透過不斷地搜索和摧毀，繼續和這些勢力打游擊戰。

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