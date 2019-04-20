聖母院傳來嗡嗡聲！20萬隻蜜蜂與3蜂巢奇蹟無恙

2019-04-20 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎「聖母院」在當地時間15日遭受祝融之災，在大火肆虐下，屋頂全被燒毀，尖塔也在眾目睽睽之下倒塌，聖母院旁的聖器室頂端所飼養的蜜蜂也岌岌可危，最後養蜂人驚喜發現，3座蜂巢完好如初，20萬隻蜜蜂在大火中倖存下來。

綜合外媒報導，巴黎聖母院遭大火焚噬，除了裡頭文物、聖物外，飼養在聖母院的大批蜜蜂也面臨威脅，負責照料的養蜂人金特（Nicolas Geant）說，蜜蜂們一度音訊全無，他擔心屋頂的3個蜂巢恐被大火被燒毀，但他驚喜發現在無人機所拍攝的照片顯示，大教堂屋頂上的3座蜂巢仍然完整。

法國Beeopic蜂蜜公司也在Instagram發布消息，確認蜜蜂們都在大火中倖存下來，「奇蹟！巴黎聖母院的蜜蜂還活著！柱子上能聽到嗡嗡的聲音。」

金特表示，這品種的蜜蜂是絕對不會拋下蜂窩，在大火的情況下，長時間的高溫會使蜂蠟軟化，破壞蜂箱，所以能不能逃過火劫完全取決於蜂群本身有多強壯及所處的環境。

巴黎聖母院自2013年就開始在屋頂上養蜂，每年約可生產25公斤的蜂蜜賣給院方員工，金特表示，他一直夢想把蜜蜂養在「世上最美麗的教堂」的屋頂上，近年來，巴黎在大樓頂層養蜂的現象越來越普遍，聖母院外，巴黎歌劇院屋頂也有蜂箱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/