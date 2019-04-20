中國迫害宗教力道堪比文革 不僅強拆現更祭狡詐手段

2019-04-20 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教惡名遠播，屢受國際譴責，有外媒指出，當局近期持續嚴打基督教會，光是江西新余市就有數百處基督教場所遭迫害，打擊強度幾乎達到文革時期巔峰，而迫害手段較早期暴力強拆更為多元。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌昨天刊文指出，江西省新余市從去年以來，已有超過350處基督教場所遭到政治力迫害，就連獲官方批准成立的教堂也無法倖免於難。據稱，當局取締基督教聚會場所手段日益多元，不再侷限於過去常見的暴力強拆。

報導指出，中國政府現在「研發」出越來越多的訛騙手法，以應付不同狀況。去年7月江西省一處教堂遭官方暫時查封，官員要求教堂負責人將該場所免費租給黨幹部開會使用，負責人不從，隨即便被威脅將強行拆除，為減少損失，負責人只得選擇將教堂廉價出售。

去年6月某一處家庭教會也同樣受到類似欺騙，官員先要求信徒前往官方主辦的三自教堂登記，沒想到卻趁著信眾外出登記時，強行將據點拆除，待信徒們登記完返回聚會場所時，才發現原本熟悉的聚會場所已化為瓦礫堆。

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