烏克蘭總統大選前夕 俄羅斯頒布石油禁運令

2019-04-19 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府昨（18）日宣布將對烏克蘭進行經濟制裁，對石油及相關產品發布禁運令，此命令從6月1日起、即烏克蘭新任總統就職典禮的前2天實施。當局表示這是正當防衛烏克蘭不友善的行為。

綜合媒體報導，烏克蘭總統選舉採兩輪投票制，在3月3日第一階段的選舉中，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）獲得30.24%的選票，現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）則拿下15.95%的選票。兩人將在4月21日舉行第二輪投票，決定新任總統，然而俄羅斯卻在投票前3天公布禁運令，且於總統就職典禮前2天的5月30日開始實施。

根據報導，俄羅斯停止向烏克蘭出口石油、石油產品、部分化學產品與煤炭，只有經過官方認可的石化產品才能輸出，並且禁止從烏克蘭進口部分產品，包含機械製造、輕工業和金屬加工產品等。這是為了回應烏克蘭去年對俄羅斯進行的進口限制令，包含限制部分俄羅斯部分輕工業及加工產品進口。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/