中國學者研究「老子」也遭打壓 網稱：改成孫子肯定沒事

2019-04-19 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州黨校前高級教授尹振環，曾編寫多本「老子」專著獲得國家社會科學基金的補助，而此次遭打壓的《西漢竹書『老子』注釋評介今譯－老子向君上的建言》一書，也是「國家社會科學基金」的補助對象。3月6日中國「全國哲學社科辦公室」發出通知指該書「存在嚴重政治問題」，遭當「撤銷研究計畫」。網友戲稱「如果改成『孫子向君上建言』肯定沒事」。

根據《法國國際廣播電台》今日報導，網友對該書遭查禁的原因議論紛紛，有人猜測可能該書有些章節標題不投中共所好，例如第23章「治大國忌折騰」、第31章「天下都說我偉大，不像吧？」、第35章「國君要知道自己的無知」等。有人分析，習近平上台不准妄議中央，可能尹教授犯忌了。也有人認為可能是副標題「老子向君上的建言」惹禍，並戲稱「如果改成『孫子向君上建言』肯定沒事」。

有中國網友批評，當局把中國古典研究與中共「妄議中央」的黨規聯繫起來，難道「老子穿越幾千年煽顛？」也有網友表示，依照這個標準，那麼先秦思想家孟子曾說過「民為貴、社稷次之、君為輕」，甚至「君有大過則諫、反覆之而不停則易位」等為中共所不能容忍的「問題言論」，網友建議燒掉與孟子有關的所有書籍。

綜合媒體報導，過往尹振環曾出版《鄧小平的皇權專制主義》，對鄧小平以及中共皇權專制多所批判，他也曾表示，「我覺得習近平對我們這些年的經驗教訓基本上沒什麼認識，『黨天下』不變，中國還要錯很長時間」。尹振環也曾在在1959年「大饑荒」之後，因向中共當局上書「糧食問題」而獲罪。目前「尹振環」也成微博禁詞。

近年來中國當局對言論自由的打壓雷厲風行，上個月底，廣受中國學界尊敬的清華大學教授許章潤，因撰文警告中國「文革捲土重來」、「極權政治全面回歸」，公開呼籲「保衛」改革開放，還提出立即停止「個人崇拜」，雖獲眾多學者聲援但仍遭到當局免除所有職務。

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