20.46克拉藍鑽現身非洲 專家評「跟銀河系中發現星星一樣罕見」

2019-04-19 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕非洲波札那（Botswana）境內日前發現極罕見，超過20克拉的藍鑽石，外媒報導更表示該寶石因淨度相當高，價值恐能與世上現存最大的藍色鑽石「希望鑽石」相較。

綜合外媒報導，該顆寶石於17日在博茨瓦納的奧拉帕鑽石礦（Orapa）中被發現，未經加工前的原石重達41.11克拉，奧卡萬戈鑽石公司（Okavango Diamond Company）的總經理特哈爾（Marcus ter Haar）評論該寶石時說道：「在博茨瓦納產出這種顏色的寶石非常不尋常，這是一個千載難逢的發現，就像銀河系中發現一顆星星一樣罕見。」

特哈爾補充，最令人驚訝的是，世界上藍色彩鑽已經相當罕見，而這顆寶石在拋光過後更是和以前所見的藍色寶石都不同，故而被命名為「奧卡萬戈藍」（Okavango Blue），意思為讚揚自然寶藏和世界遺產奧卡萬戈三角洲。

報導指出，美國寶石學院（Gemological Institute of America）對20.46克拉的「奧卡萬戈藍」進行評比，表示「奧卡萬戈藍」是明亮切割的橢圓形鑽石（Oval Brilliant Cut），且鑽石淨度為「極輕微瑕」（Very very slightly included，簡稱VVS2），意指有非常極小內涵物，難看到，但肉眼看不見。

據了解，「奧卡萬戈藍」將在年底前拍賣出售，價值恐超過數十億台幣。

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