「被寫進金氏世界紀錄很酷」 他花33小時盪鞦韆挑戰成功！

2019-04-19 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名16歲的少年，在盪鞦韆上不停盪了33小時，成功刷新金氏世界紀錄，現場湧入不少民眾圍觀見證。

綜合外媒報導，奧布萊恩（Charlie O'Brien ）自17日早上6點開始盪鞦韆，直到18日下午3點21分結束，總長超過33小時，打破2013年、也是由紐西蘭人所創下的盪鞦韆金氏世界紀錄。

報導表示，這33小時中，奧布萊恩每一小時能休息5分鐘，這零碎的5分鐘他分別用來吃飯進食、上洗手間和短暫睡覺，為防止不斷盪鞦韆會產生想嘔吐的症狀，更服用了暈船藥，期間他還要了餅乾和熱巧克力來果腹。

挑戰地點則是選在紐西蘭當地「Taradale」公園中，金氏世界紀錄規定，挑戰過程需有4人以上的見證者，且不能有人幫忙推動鞦韆，當地市議會在公園中幫忙架設了錄影設備，記錄下挑戰過程，現場也湧入不少民眾圍觀、鼓勵，甚至還在盪鞦韆的過程中接受多間媒體採訪。

奧布萊恩創下紀錄後接受採訪表示，會盪鞦韆挑戰世界紀錄是因為和朋友開玩笑，而且覺得當成功挑戰金氏世界紀錄的人，是一件很酷的事。

挑戰過程中，奧布萊恩的臀部在17日時就有受傷的狀況，得知該消息的支持者更送了一個墊子給他，讓他在5分鐘的暫停時間中能好好休息，他更戴上手套防止手掌在鍊條上摩擦受傷，最後奧布萊恩期許能再刷新自己的紀錄，挑戰40小時。

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