日本娃娃谷！這裡的村民幾乎都是人偶

2019-04-18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本深山有個小村莊，每每有人死後，當地居民會手工縫製娃娃，為人跡罕至的村落增添「新朋友」，讓村里感覺沒那麼孤單。

綜合外媒報導，位於日本四國的名頃村（Nagoro）人口大量外移，而街上的人偶數量是當地居民的10倍，被稱為「娃娃谷」。目前該村人口僅剩27人，人偶卻有270個。

而製作布偶的人是69歲的藝術家綾野月見（Tsukimi Ayano），16年前她的父親過世，當時她只是想做稻草人，以防鳥兒吃掉花園中的種子。不過鄰居看到後，還真的將稻草人誤認為是綾野月見的父親。從那之後，她便持續製作人偶，並將它們放置村內各處，以抵抗人煙稀少的名頃村所帶來的空虛感。

綾野月見說，只要花3天就能做出真人大小的娃娃，她還在當地學校擺了數個繽紛的兒童布偶，營造出生氣蓬勃的景象。綾野月見還說，她最大的願望就是讓當地恢復生機，每當想起以前村莊內還熱鬧的時候，她就更有動力，做出更多的人偶。

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