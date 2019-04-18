中國問題專家去不了北京 簽證疑被「報復性拖延」

2019-04-18 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任美國國防部官員，同時是中國問題專家的白邦瑞（Michael Pillsbury）今（18日）稍早表示，日前他受邀赴北京參加4月14日舉行的論壇，豈料因中國未及時批准他的簽證申請，讓他無法順利出席。

綜合外媒報導，白邦瑞表示，3月22日時，他曾向中國駐美國大使館遞交簽證申請，然而，簽證卻未及時批准。他質疑：「這是失誤嗎？還是代表某種暗示的訊息呢？」直到現在，他依然還在「耐心地等待」他的簽證。

對此，中國外交部發言人陸慷表示，他需要了解相關狀況的細節，但原則上中國使館是依法處理簽證申請。陸慷也強調，中國樂見與美國的民間交流。

白邦瑞則指出，「他們（中方）非常、非常聰明，不是拒絕給我簽證，只有表示來不及給。」另外，有美國官員告訴他，中國可能是在報復川普政府對一些中國學者進行入境管制的行為。據悉，美國已註銷30位中國學者的入境簽證。

報導指出，中國駐美國大使館目前尚未回應。

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