瞎扯有黑洞照版權 「視覺中國」遭裁罰最高恐賠230萬

2019-04-18 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕人類史上第一張黑洞照於10日曝光後，中國知名商業圖片平台「視覺中國」便立即跳出來，聲稱擁有中國「黑洞照」所有版權，引發輿論風波，對此，天津市網信辦今對「視覺中國」做出行政裁罰，依法最高可開罰50萬人民幣（約新台幣230萬元）。

綜合中媒報導，黑洞照曝光後，「視覺中國」將黑洞照列為版權所有，並希望透過在中國境內銷售黑洞圖片來牟利，但事後遭到歐洲南天天文台（ESO）打臉，強調黑洞照的版權歸屬於事件視界望遠鏡合作項目（EHT），而ESO又隸屬於EHT，因此「視覺中國」說擁有版權是「不合法的」。

天津市網信辦認定「視覺中國」違法散播有害信息，依據《中華人民共和國網絡安全法》第四十七條之規定，對「視覺中國」做出行政處罰。據了解，「視覺中國」若拒絕改正，可處10萬元人民幣（約新台幣46萬）以上到50萬元以下罰款不等，嚴重還可勒令停業及吊銷營業執照。

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