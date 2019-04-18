舉報校長非禮遭報復 孟加拉少女慘被活活燒死

2019-04-18 17:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕孟加拉首都達卡19歲少女努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）3月間被叫進校長的辦公室，卻遭校長非禮，報警後對方因而被捕。然而，她4月6日到學校參加期末考試時，多名學生卻找理由要她到頂樓，接著把煤油潑在她身上並點火，導致她全身8成皮膚被燒傷，送院5天後，10日仍不治。事件引發眾怒，抗議活動蔓延全國。警方已拘捕15人，孟加拉總理承諾，所有涉案者將被繩之於法。

事發在達卡南部一個小鎮，努斯拉特於當地伊斯蘭學校就讀。上月27日，她被校長召見，他在辦公室多次不當地觸摸她的身體，最後她在未發生進一步性侵前逃走。

事件發生後，努斯拉特沒有保持沉默，更與家人到警局報案。但警方不但沒有向她提供一個安全環境敘述被非禮經過，在她作報案筆錄時，竟有警員用手機錄影。

其後當地媒體獲得該影片，片中努斯拉特明顯十分焦慮，並嘗試以手掩面，有警員在旁稱這種非禮投訴「沒什麼大不了」，還叫她移開雙手。

努斯拉特本月6日在學校看書時，多名蒙面的同學找理由要她上頂樓，並要求她撤回對校長的指控。努斯拉特拒絕後，竟被對方淋上煤油、放火焚燒。全身著火的努斯拉特跑下樓求救，可惜最終未能保住性命。

警方初步調查，雖然校長身陷囹圄，但估計他仍是此案的幕後黑手；涉案的其中多數人在案發前，曾到監獄探視他。警方表示參與謀殺者其中兩人為女生。

根據世界銀行資料，孟加拉為亞洲最貧窮的十國之一， 主要信奉伊斯蘭教，當地社會極為保守，婦女被性騷擾或性侵也不敢舉報，因為舉報後，受害者會受到家人或社會羞辱，在網路上被攻擊，甚至遭受暴力襲擊。

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