住太空328天 女太空人將創歷史紀錄！

2019-04-18 19:14

〔即時新聞/綜合報導〕40歲的美國女太空人克莉絲提娜(Christina Koch)在3月14日與同伴抵達國際太空站(ISS)執行任務,原本預計停留6個月,不過美國國家航空暨太空總署(NASA)決定將她的任務延長將近5個月,讓克莉絲提娜在太空停留的時間將達到328天,這也將讓她打破紀錄,成為在太空上待最久的女太空人。

根據《CNN》報導,克莉絲提娜在3月14日抵達國際太空站,同行的還有1名美國同胞尼克(Nick Hague)與1名俄羅斯太空人艾利克希(Alexey Ovchinin)。原本他們將在國際太空站待上6個月執行任務,不過今日NASA宣布,克莉絲提娜的任務會持續到明年2月,延長了將近5個月,而另外2名太空人則會在今年10月3日返回地球。

克莉絲提娜的任務被延長後,也將讓她待在太空上的日子達到328天,打破前紀錄保持人、同為美國籍的佩琪(Peggy Whitson)寫下的288天記錄,成為在太空上待最久的女太空人。對此,克莉絲提娜也在推特上雀躍的發推表示「今天美夢成真!我的任務計畫延長了,我會在每一天做出我最大的貢獻!」

目前美國人最長時間待在太空的紀錄是由太空人史考特(Scott Kelly)保持,他在2015到2016年和太空人麥克爾(Mikhail Kornienko)在國際太空站待了340天;而全球置身太空最久的紀錄保持人,則是俄國太空人瓦列里(Valery Polyakov),他1994年至1995年在和平號(MIR)太空站待了1年又2個月。

NASA科學家認為,克莉絲提娜的任務將為太空人在太空中的調適研究計畫提供更多數據,並幫助未來的月球和火星任務。

One month down. Ten to go. Today the possibility has become reality: My mission is planned to be extended through a third Expedition onboard @Space_Station! Privileged to contribute my best every single day of it. pic.twitter.com/b9RhhNHZzt