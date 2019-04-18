與六四有關？披露中國SARS疫情的良心軍醫蔣彥永「被住院」嚴控

2019-04-18 15:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕六四天安門事件將在今年滿30周年，先前曾經致函中國國家主席習近平，要求為六四事件正名的退休解放軍軍醫蔣彥永，16日傳出「被住院」，被送到他工作逾60年的解放軍總醫院（301醫院）病房，嚴加看管，其妻華仲尉也不知道聯絡方法。

高齡88歲的蔣彥永擁少將軍銜，六四血腥鎮壓發生時，他在醫院搶救傷者，是屠殺的見證者。

蔣彥永過去曾多次為六四發言，今年全國兩會期間也致函習近平以及全國人大呼籲將六四正名為「愛國運動」，結果反而一度遭到當局軟禁，不過他無懼當局壓力，仍在六四滿30周年之際，堅持對中共提出正名要求。

除了主張為六四正名之外，蔣彥永最為人所知的，還包括在2003年向外界公開中國「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」疫情；當時他曾表示，經過多次政治運動，深深體會到，「要講真話、心裡話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。

獨立記者高瑜在推特（Twitter）透露：「88歲的老軍醫在自己工作60多年的醫院繼續被嚴加看管，連夫人華醫生也沒有他的聯繫方式。」

高瑜貼文指出，「華醫生因腿疾嚴重，無法到醫院看望蔣彥永，也沒辦法聯絡蔣彥永」。

高瑜在4月8日的一則有關蔣彥永的推文中曾披露，蔣彥永醫生當天被批准到301醫院接受專家會診，當他走出萬壽路朱格莊26號幹部休養所大門時，卻受到崗哨的阻攔和推搡，不讓他出大門。

高瑜還揭露說，蔣彥永家裡的兩部軍線座機也均被掐線，使蔣醫生很憤慨，指控解放軍的做法是違反憲法。

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