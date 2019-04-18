首富從政！韓國專家：郭董較像南韓現代集團鄭周永

2019-04-18 15:36

〔記者顏宏駿／綜合報導〕企業強人棄商從政，並非每個人都像川普一樣順隧，跟台灣政局類似的南韓也曾出現「企業強人鄭周永選總統」，韓國專家朱立熙說，很多商人都會患「大頭病」，1992年韓國最大財閥「現代集團」會長鄭周永出馬角逐總統，最後卻狠狽落選。

朱立熙說，「商業邏輯」跟「政治邏輯」是截然不同。對於郭董的參選，朱立熙並未多作評論，但他心中的OS是：「唉！又是一個患了大頭病的人！」

根據維基百科，鄭周永只有小學歷，但他奇蹟似崛起漢江，創造南韓最大的財閥「現代集團」。80年代，現代集團在世界500強企業中名列前100名，鄭周永的淨資產60億美元，名列亞洲第10，世界30，當年韓國有個玩笑說，「你可能不知道總統是誰，但沒有人不知道鄭周永」。

鄭周永是成功的企業家，也對國家的未來有使命感，他一生捐給慈善機構的金額就有10億美金。1989年，透過旗下的基金會在漢城（今首爾）創立韓國規模最大、設施最先進的醫療中心，並對窮人免費開放。

他是在1987年退休後才逐鹿南韓政壇，1992年初他先成立「統一國民黨」，再推出人選角逐國民議會，多有斬獲，5月宣佈參選總統，與金泳三、金大中角逐總統大位，最後敗給金泳三，鄭得票率才16.3%，名列第三，隔年統一國民黨解散。

鄭打破韓國商人不參政的傳統，最後不僅沒有成功，還博得「財團總統」的稱號。

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