默娘加持郭董？《德國之聲》揭中國重修湄洲媽祖廟秘史

2019-04-18 14:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣三月瘋媽祖，連鴻海董事長郭台銘，也聲稱媽祖託夢要他選總統。德國公媒《德國之聲》中文網17日刊出一篇「女神駕到：台灣的媽祖政治學」專文，其中露1987年時任中國國家主席的楊尚昆下令重修湄洲媽祖祖廟的秘史，提醒中國自1980年代以來，就試圖用媽祖信仰拉近與台灣人的距離，質疑北京利用媽祖統戰台灣。

文中指出，每年農曆三月的媽祖繞境是台灣最大規模人口遷移活動，也成為政治人物最佳曝光場合，從信仰、社會組織到政治權力，媽祖信仰是百年來流行不退的顯學。不只蔡英文總統，隨著2020總統大選將近，台灣各政黨潛在候選人也摩拳擦掌，自然不會錯過透過媽祖繞境「接地氣」。

媽祖信仰雖起源於中國福建湄洲， 但實則在台灣發揚光大。《德國之聲》指出，台灣中研院民族學研究所研究員張珣引用清朝地方誌的總合計算，福建有71座媽祖廟，廣東有64座，而台灣在1918年已有320座媽祖廟。其中湄洲媽祖祖廟在中國文化大革命遭毀壞，但卻因為是台灣人的重要信仰，在禁止迷信的中國得以翻身。

文中引述張珣的研究指出，1987年秋天，當許多台灣人不顧政府反對跨海參與「媽祖千年祭」，時任中國國家主席的楊尚昆在聽取福建領導人匯報之後說：「媽祖廟可以重修嘛！這比修其他一些廟還更有意義。」國家領導人一聲令下，湄洲媽祖廟順利重建。

專文中指出，自此媽祖廟成為兩岸交流的重點工作，與其他被禁止的宗教和遭毀壞的神廟相比，媽祖因受到台灣人重視而有了特別地位。資深新聞工作者李蔚曾以「媽祖之光，統戰之窗」為題，講述大甲鎮瀾宮董事長顏清標藉著宗教挑戰台灣政府，要求與中國實現「宗教直航」。

中國更透過「媽祖之光」晚會，向台灣宣傳「骨肉情長」、「花好月圓」，媽祖也因此被部分人士視為「統戰工具」。即便如此，到了選舉關頭，無論統獨立場或是黨派顏色，台灣政治人物為了爭奪「媽祖話語權」還是得親奉媽祖。因為要這門政治顯學拿下高分才能得民心，有拜才有保庇。

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