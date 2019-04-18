窮途末路？ 印度捷特航空宣布「暫停」所有業務

2019-04-18 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度國內第2大、國際航線及整體載客數居冠的「捷特航空」（Jet Airways），在當地時間17日最後1架航班服務結束後，宣布將暫停所有業務，因為他們無法再支付任何燃油及旅客服務費用。

綜合外媒報導，捷特航空至今已有超過25年歷史，擁有123架飛機，是印度國內最大的民營航空公司。但由於總共背負了12億美元（約新台幣373億元）的債務，捷特航空表示他們「已經沒有任何選擇」，只能關閉所有業務，但期待未來還能重返航空市場。

印度政府據稱曾要求國營銀行出手救援，但捷特航空官方發出的聲明中表示，由於「和貸款方及政府當局的協調未果，沒有獲得任何緊急資金的援助」，才做出這個決定。捷特航空原本約有2萬3千名員工，但許多機師、工程師、地勤人員都表示自己已經好幾個月沒有收到薪水。

捷特航空也表示會「盡全力把對旅客造成的不便降到最低」，其發言人表示，「所有高階主管和利害關係人都還在持續努力要解決這個困境，捷特航空再次對旅客的不便表示歉意」。

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