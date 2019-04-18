解決提出問題的人？ 中國工人刪蛋殼安全帽測試影片 說...

2019-04-18 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路上瘋傳一段工人安全帽測試的影片，影片中工人實測，把一線工人的安全帽與領導安全帽相互撞擊，工人安全帽竟「一碰就碎」，短短一週就超過200萬點閱，不料當事人在昨（17日）晚突然將所有影片刪除，問及刪除原因，僅低調回應「我要生活」。

據中國《澎湃新聞》報導，聲稱在江蘇連雲港工作的竇師傅，日前拍攝工地安全帽測試影片，他拿一般工人用的黃色安全帽與領導用的紅色安全帽相撞，黃色安全帽竟如蛋殼一般支離破碎，竇師傅這黃色安全帽就是是工地發的，「我們一線工人的安全帽就是這樣的效果」，影片發布後也沒人管。

不料昨晚竇師傅突然改口稱，黃色安全帽是自己購買的，同時將其所發布3段有關劣質安全帽的影片全部刪除，被問到為何刪除影片，本人低調回應：「我要生活」。

中國網友對此紛紛表示：「解決不了問題，就解決發現問題的人」、「又去解決提出問題的人啊」、「不允許精英們發出不和諧之聲，何況是底層的農民工」、「他怎麼不直接說是自己造的呢」、「官場有點啥事就本能的想著洗地」。

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