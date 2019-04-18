川普5月底訪日本 傳中國擬藉機安排川習會

2019-04-18 05:00

〔中央社〕美國總統川普預定5月底訪問日本，CNBC報導，中國官員希望利用川普這次東亞之行的機會，安排他與中國國家主席習近平舉行高峰會。

根據CNBC，中國官員正在確認川普的出訪日期，看是否能安排在他出國期間舉行川習會，首選是川普預定5月底訪日之行，因為他正好前往亞太地區，而且美中貿易談判也料將結束。

不過，報導指出，這只是考慮中的選項之一。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）稍早報導，美中雙方官員預定4月底在北京舉行貿易會談，並暫定規劃最快於5月底或6月初舉行美中貿易協議的簽約儀式，由川普與習近平簽署。

川普預定5月底訪問東京，屆時他計畫會晤剛於5月1日登基的新日皇德仁。不過，他這項訪問行程尚未獲美日雙方證實。

美國官員今天表示，日本首相安倍晉三預期將在4月26日造訪白宮與川普會談，討論貿易與遏制北韓核子計畫議題。白宮不願評論這項報導。

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