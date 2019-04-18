美中貿易談判波折 拚最快5月底簽署協議

2019-04-18 04:00

〔中央社〕華爾街日報今天引述知情人士說法報導，美中暫定4月底展開新一輪貿易談判，希望就此談妥協議。雙方談判團隊鎖定5月底或6月初舉行簽字儀式，比原先規劃晚了兩個月。

根據知情人士說法，依初步時程安排，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）暫定4月最後一週飛往北京，與中方會談，中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴於隔週率團訪問華府。

美中談判團隊已多次錯過談妥協議的期限，知情人士指出，雙方持續磋商，一旦成功達成協議，兩國官員可能耗時數週敲定協議文本與法律用語，最快陣亡將士紀念日（5月27日）舉行儀式，由兩國元首簽字。

最新時程安排與美國總統川普4日在白宮和劉鶴會面後設定的目標大致相符。川普當時說：「接下來4週，也許更短也可能更長，無論如何，屆時都可能會宣布非常重大的事。」

梅努欽上週表示，美中已就建立強制執行機制達成共識，華府官員希望這項機制可確保北京兌現協議承諾。

不過，關注談判進展的人士認為，美中仍未解決多項重大議題，特別是要怎麼取消兩國對彼此貨品加徵的關稅。美國如果取消對2000億美元中國貨品加徵的10%關稅，仍有500億美元中國貨品被加徵25%關稅，中國去年為這25%關稅鎖定美國農產品反擊，成為川普的政治包袱。

前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）3月在紐約智庫亞洲協會（Asia Society）座談會指出，北京希望美方完全取消對2500億美元中國貨品加徵的關稅，華府或許會取消一部分，視中國兌現承諾的表現逐步解除。

柯特勒建議川普政府以公部門監督中國兌現承諾，美國在全中國的使領館都應參與，但她認為，由哪方認定中國是否遵守協議，可能是最棘手的問題。

美國去年對中國發動貿易戰，以加徵關稅因應華府認定中國不公平的貿易作為，包括從美國企業竊取智慧財產權、強迫美商向中國合作夥伴轉移技術，北京不斷否認從事這類行為。

川普近期多次對美中達成貿易協議表示樂觀，路透社日前報導，面對北京強烈反彈，美國談判代表已降低中國產業補貼須減碼的要求，轉而著重北京願意讓步的領域，包括終止強迫技術轉移、加強保護智慧財產權、擴大中國市場准入。（編輯：林治平）

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