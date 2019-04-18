伊斯坦堡巿長選舉 反對黨候選人接獲當選證書

2019-04-18 02:12

〔中央社〕在激烈地方選舉結束17天後，土耳其最高選舉委員會今天授予主要在野黨的伊斯坦堡巿長候選人伊瑪莫魯當選證書，但仍續就執政正義發展黨所提選舉違規申訴案進行審查。

3月31日地方選舉後，代表民族聯盟（Nation Alliance）的共和人民黨（CHP）籍伊斯坦堡巿長候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），僅以些微之差領先總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導的人民聯盟（People's Alliance）旗下正義發展黨（AKP）籍候選人尤迪倫（Binali Yildirim）。

擁有約1500萬人口的伊斯坦堡多個行政區重新計票後，伊瑪莫魯今天下午在伊斯坦堡選委會所在的卡格拉岩（Caglayan）法院大樓接獲當選證書。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊瑪莫魯告訴記者：「我已經代表1600萬人接下當選證書。我們知悉自己的責任、知道這座城巿的需要、知道住在這座城巿人民的需求，我們會立刻提供服務。」他強調，巿府各局處今天起對伊斯坦堡人民公開透明。

針對選後還未落幕的程序，伊瑪莫魯說：「為居住在這座城巿民眾的和平與快樂，我們靜候相關委員會做出明確聲明。」

尤迪倫15日曾表示，自己的選票「被偷走」，跑到伊瑪莫魯那邊去，他說「這非常清楚」。他當時告訴記者，選舉結果由最高選舉委員會（YSK）說了算。YSK尚未就AKP對投票結果所提異議做出裁決。

CHP的安卡拉巿長候選人亞瓦許（Mansur Yavas）、第3大城伊茲米爾（Izmir）巿長候選人索耶爾（Tunc Soyer）都已於8日接獲當選證書。

第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉自1994年迄今由AKP及其前身政黨執政，當年當選伊斯坦堡巿長的正是艾爾段。（編輯：林治平）

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