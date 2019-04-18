警前往逮人 秘魯前總統開槍自轟頭部不治

〔中央社〕當警方登門準備逮捕涉及貪污案遭調查的69歲前總統賈西亞（Alan Garcia）時，賈西亞開槍自轟頭部，送醫急救後不治。
賈西亞所屬政黨「美洲人民革命聯盟」（Apra）秘書長奎沙達（Omar Quesada）表示：「賈西亞已過世，Apra萬歲。」
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