警前往逮人 秘魯前總統開槍自轟頭部不治
列印

2019-04-18 00:39

〔中央社〕當警方登門準備逮捕涉及貪污案遭調查的69歲前總統賈西亞（Alan Garcia）時，賈西亞開槍自轟頭部，送醫急救後不治。

賈西亞所屬政黨「美洲人民革命聯盟」（Apra）秘書長奎沙達（Omar Quesada）表示：「賈西亞已過世，Apra萬歲。」

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