印尼總統佐科威可望連任 與台關係正向發展不變

2019-04-18 00:14

〔中央社〕印尼總統佐科威可望順利連任，學者分析指出，雖然印尼遵守一個中國政策，佐科威也需要中國的資金協助推動印尼基礎建設，但台灣與印尼關係持續正向發展的方向不會改變。

根據印尼非正式快速計票結果，佐科威（Joko Widodo）可望順利連任，正式選舉結果最慢到5月22日才出爐。

印尼在1965年發生一場失敗的軍事政變，印尼懷疑中國是印尼共產黨的背後支持者，在1967年與中國斷交。兩國在1980年末期復談建交後，印尼遵守一中政策，視台灣為經濟體。但印尼學者說，印尼與台灣的關係仍密切發展。

印尼國家科學院政治研究中心教授安華（Dewi Fortuna Anwar）日前接受中央社記者訪問時指出，因為過去的歷史殷鑑，印尼的外交政策向來以獨立、自主為原則。

在印太地區動態受高度關注之際，印尼上個月發起「印、太合作的高階對話」論壇，美國等東亞峰會（East Asia Summit）18國受邀，台灣被排除在外。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）回答中央社記者詢問時說，因為印尼採行一中政策。

對於一中政策，安華說，印尼非常嚴格執行，但印尼自1970年代起就與台灣發展出非常密切的關係，東亞峰會是跨政府組織，台灣不是成員，因此無法參與「印、太合作的高階對話」或者東南亞國家協會（ASEAN）其他討論行為準則的機制，但台灣參與很多與印太地區相關的具體合作。

她指出，以印尼在環印度洋地區合作聯盟（Indian Ocean Rim Association）的倡議雅加達協議與行動方案（Jakarta Concord and Action Plan）為例，海洋安全、人道救援、科技、環境、藍色經濟等很多層面，台灣都可以參與。

安華指出，台灣已經是印尼主要的外資來源國，台灣與印尼的合作關係非常密切，甚至包括非正式的情報合作。

印尼建國大學國際關係系講師周榮佳（Rangga Aditya）日前接受中央社記者訪問時指出，在印尼與中國復交後，印尼與台灣互設代表處，代表處有各部會派駐的官員，雙方應該好好利用這個機制，以建立長久的關係。

周榮佳指出，雖然印尼執行一中政策，只要不涉政治，印尼、台灣關係有很大的發展空間。據他了解，印尼政府自2017年開始已在評估與台灣簽署自由貿易協定（FTA）的可能性。

他指出，新加坡與台灣在2013年已經簽署類似FTA的經濟夥伴協定，這個例子說明，這樣的發展不代表承認台灣是另一個中國，也就是說，不會違反印尼的一中政策。

對於台灣的新南向政策，周榮佳說，這提供印尼與台灣發展更密切關係的機會，培養技術性勞力是印尼發展的關鍵，台灣有這樣的能力可以協助印尼。

為了基礎建設的發展，即使被批太親中，佐科威毫不掩飾印尼對於中國資金的需求。佐科威4月底將前往北京參加第2屆「一帶一路」高峰會，佐科威內閣近期也提出多項方案，尋求與中國在「一帶一路」倡議下的合作。

周榮佳說，他不認為佐科威會因為對中國資金的需求或一中政策，就拒絕與台灣合作，而是會視個案而定，只要是非政治性、對印尼有利的計畫，都會深化與台灣合作。（編輯：林憬屏）

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