捍衛香港人權！民主黨發起全港聯署 拒修《逃犯條例》

2019-04-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府想修訂《逃犯條例》，容許港、中、台以單次個案方式處理引渡請求，然而，外界擔憂，中國司法不獨立，修法嚴重衝擊香港法治、人權和自由。對此，香港民主黨今天（17日）在臉書發起全民連署，要求當局撤回修訂草案，呼籲去年在台發生的港女命案應由港台自行協商，而非「強行打開中港法制區隔的後門」。

民主黨製作懶人包指出，目前香港「逃犯條例」移交逃犯的適用地區，不包括中國、台灣及澳門，是基於一國兩制下兩地法制及法治狀況的不同而訂立，為的是要保障香港人的人權和自由。然而，草案一旦通過，香港法庭就能把境內的人移交中國受審，讓一國兩制的界線加速模糊，同時也會影響香港的司法獨立。

民主黨強調，草案通過後，香港法庭的把關作用有限，法庭只會審視中國檢察部門提交的表面證據是否成立，不會判斷證據真偽，「更無權斷定中國的司法制度和人權狀況是否合乎國際標準。」此外，往後外國人在香港過境或工作，都有被引渡回中國的可能，「對於香港吸引人才及經商環境，都會帶來沉重的打擊。」

針對港女命案，民主黨建議，應由港台自行談判，促成嫌疑犯引渡協議，「而不是強行打開中港法制區隔的後門，讓兩制下的香港人在港的法律權益、人身自由失去保障。」

香港民主黨臉書：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/