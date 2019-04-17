速計近2億選票！印尼總統稱可望連任 敵手看法卻相反

2019-04-17 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統及國會選舉今（17）日登場，據快速計票結果，現任總統佐科威（Joko Widodo）有望連任，他呼籲支持者在選後展現團結；反對陣營候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）則表示，據陣營統計，已打敗佐科威，贏了過半選票。

綜合媒體報導，這次選舉有印尼主流媒體羅盤報（Kompas）、印尼民調機構「政治憲章」（Charta Politika）等民間機構分別進行快速計票，最後再加總呈現；據羅盤報的登記結果，19點半時已開出93%選票，佐科威得到54.39%選票，普拉伯沃則是45.61%。

印尼快速計票結果與官方最終結果，一直以來都相差不遠，但普拉伯沃表示，他的支持者們在各地票所，依據出口民調和快速計票結果統計，他獲得52%至54%的選票，因此他呼籲支持者們「別讓勝利被搶走」。

佐科威傍晚出面談話時並未宣布勝選，他要支持者耐心等待最終正式結果，也呼籲大家要像手足一般，「維持國家的和諧」。

此次印尼大選，堪稱全球最大規模的單日選舉，約有1億9300萬人具投票資格。面對龐大的票數統計工作，印尼中選會將在4月25日至5月22日間公布正式統計結果；5月23日公布選舉結果後，不服方可在6月15日前提出異議。

據《看見印尼：橫跨赤道的彩虹國度》一書指出，印尼主要的快速計票法有兩種，其一為「出口民調」，即在投票現場由民調訪查員直接訪問剛投完票的選民，但其調查結果的準確程度有待質疑；另一個是「快速計票」，快速計票機構會按比例選擇具代表性的投票站，再派調查員到現場觀察開票情況，並回報快速計票中心統計。

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