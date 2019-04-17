日本興起「廁紙蝴蝶結」熱潮 稱展現女性魅力結果被罵髒…

2019-04-17 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本版抖音近期廣傳一支影片，內容在教導人們如何把廁所的廁紙打成「蝴蝶結」，引起網友們爭相仿效，在推特上張貼自己的成果，宣稱展示「女性魅力」，成為流行。不過，此舉很快就被其他人批評，如廁後沒洗手卻把廁紙打成蝴蝶結的行為「很不衛生」。

綜合日媒報導，許多網友在推特上張貼自己的「廁紙蝴蝶結」（トイレットペーパーリボン）作品，另一方面，也有不少人說，「浪費紙」、「太髒了吧」、「沒有常識」、「別在這種地方發揮女性魅力啊」、「竟然真的被我在公用廁所看到了」、「有時間用不如快出來讓其他人上廁所」。

報導指出，實際上，東京大學摺紙社團在2011年出版的作品集中，就有教導人們怎麼將廁紙摺成各式各樣的創意藝術品，在當時也引發跟風熱潮。不過，隨著2年前諾羅病毒在日本爆發，這類行為也不再盛行，就連日本人上完廁所習慣將廁紙摺成三角形，方便下一位使用者抽取的做法，也被醫院等場所禁止。

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