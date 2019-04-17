開第一槍！Google、蘋果依法從印度下架「抖音」APP

2019-04-17 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名影音社群APP「抖音」（Tik Tok）在全球吸引短片熱潮，但印度「電子資訊部」（MeitY）認為「抖音」有散播色情及方便戀童癖者找尋兒童，要求Google及蘋果下架抖音，Google、蘋果依法院禁令，下架該APP。

據《路透》報導，印度坦米爾納德邦（Tamil Nadu）清奈高等法院3日裁決，要求聯邦政府封殺抖音，稱其鼓勵色情、使兒童用戶容易受到性侵犯者盯上，印度「電子資訊部」致函Google及蘋果，要求兩者從自家的Android及iOS系統的APP商店中，移除抖音APP。

「抖音」不滿上訴，要求暫停禁令處分，但遭到法院駁回，今（17日）早Google Play及App store已無法下載抖音，開外國封殺抖音第1槍，Google表示，不會對個別APP做出評論，但會遵守當地法律，而蘋果並未回應。

對於印度APP平台遭下架，抖音拒絕回應，稱目前仍在走法律程序，據報導，抖音在印度有250多位員工，隨著業務擴張，曾計劃增加當地投資。

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