一撞就碎！中國工人控訴工地安全帽像蛋殼

2019-04-17 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路上流傳一段「一線工人的安全帽」，影片中工人實測，把一般工人的安全帽與領導安全帽相互撞擊，一般工人的安全帽竟被撞碎，控訴中國當局「沒人管這個事情兒」。

綜合外媒報導，影片中一般工人用的「黃色」安全帽與領導用的「紅色」安全帽相撞後，「黃色」安全帽竟碎裂、噴出碎片來，拍影片實測的竇師傅表示，這款塑料安全帽是工地發的，一碰就碎，他更說：「我們一線工人的安全帽就是這樣的效果。」

竇師傅表示，對這種現況早已不意外、不失望，2頂安全帽都是工地發的，但一般工人的安全帽一點都不安全，這般劣質根本就是蛋殼。

影片一出，在網路上備受關注，中國網友開始擔心起工人們的安全問題，更他們打抱不平，紛紛留言「這根本保護不了人阿」、「一線工人的安全帽如同一張紙，領導的安全帽如同裝甲」、「安監局呢？」、「真的沒有管嗎？」、「這種塑料明顯不行啊，這樣一撞就碎了，不要說萬一有高空掉落物了，明顯起不到防護作用啊！」

中媒指出，從網路上搜尋，最便宜的安全帽只要人民幣幾塊錢，像是一般工人用的「黃色」安全帽價格不過約10塊人民幣（約台幣46元），材質較好的約人民幣30元（約台幣138元）至60元（約台幣275元）。

至於該款一撞就碎的安全帽究竟是誰負責採購的，竇師傅表示，只知道是工地發的，仍未有單位出面回應該影片，尚不清楚是誰應負責。

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