中國軍機囂張繞台 美專家：所有民主國家都應該批評中國

2019-04-17 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍機日前經過巴士海峽朝東南航向西太平洋遠海長訓，是共機自今年3月30日以來，第四度在台灣周遭海域活動，美國國際評估與戰略中心資深研究員費雪（Rick Fisher）指出，美國應該更加直言不諱地批評中國，甚至應該鼓勵所有民主國家批評中國，因為中國公然採取侵略行為，是不能被接受的。

根據《美國之音》報導，費雪表示，未來中國對台灣的恫嚇只會不斷增加，這麼做並不只停留在心戰層面，而是解放軍在為對台封鎖、甚至是攻擊行動進行真正的演練，費雪建議，美國政府可以考慮台灣KC-135空中加油機，以便台灣的F-16戰機能在中國轟炸機繞台時進行追蹤。

針對國務院日前公布的最新一波對台軍售，費雪認為這是一項積極發展，對於未來美國提供新型F-16戰機有許多積極跡象。另外，費雪特別提到F-16與F-35的合作可以讓加強台灣空防戰力，費雪表示，F-16與F-35在設計上就是要能夠合作，兩者組隊在空戰上非常有效果，若美國能提供台灣少量的F-35，可以將F-16的空防能力提升3到4倍，台灣空軍在台海的威懾能力也會獲得強化。

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