飛機當許願池？ 中國旅客朝引擎丟硬幣「祈福」判關10天

2019-04-17 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕飛機至今仍是民眾跨海旅行的主要方式，不過近來飛安事件頻傳，期望安全到達目的地應該也是許多旅客上機前心中最希望的事。不過日前傳出中國有1名旅客，為了「祈福」竟朝飛機的引擎丟硬幣，讓機上眾人傻眼。

綜合外媒報導，16日上午，天津航空原訂8點由呼和浩特飛往赤峰的GS6681航班，有1名旅客在登機過程中朝飛機的引擎投擲硬幣，造成該航班緊急取消，所有旅客被迫換機，起飛時間延誤逾2小時。

天津航空事後發布聲明表示，機上人員在上午7點50分發現有旅客在登機梯車上朝引擎方向投擲不明物體，立刻通報機場公安。經公安盤查，1名66歲女性乘客坦言自己為了「祈福」而朝飛機引擎投擲了6枚硬幣。硬幣隨後全被找回，但由於飛安考量，天津航空還是通知所有旅客必須換機，新航班也已經在當天上午10點06分起飛。

天津航空在聲明中表示將保留對涉案旅客的法律追訴權。而根據《上報》報導，目前該旅客已經被判處10天的行政拘役。

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