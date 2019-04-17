日F-35A失事滿一週仍未尋獲 防衛省對同型機迫降次數改口

2019-04-17 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊部署於青森縣三澤基地的F-35A，失事至今已屆滿一週，除了尋獲部分尾翼之外，飛行員及其他機體至今仍未尋獲。另外，針對F-35A曾發生的故障緊急著陸次數，防衛省也在昨日改口，指F-35A到目前為止迫降共7次，而非之前宣布的3次。

綜合日媒報導，防衛省指出，部署在三澤基地的13架F-35A之中，截自今年2月底有5架F-35A在國內飛行共發生7次因故障導致的緊急迫降。至於故障原因，防衛省指出每次都是因為操控系統或燃料系統顯示異常導致警報啟動，分別在在愛知縣營名古屋機場、三澤基地以及北海道千歲基地緊急著陸，飛行員均未受傷，更換零組件、確認安全性後才繼續飛行。

然而失事至今屆滿一週，雖然日本海上自衛隊護衛艦「雷」、潛艦救難艦「千代田」、SH-60K反潛直升機等持續在海面與海面下進行搜索，但仍未能鎖定飛行員及機體，也尚未偵測到黑盒子所發出的訊號。

日媒《時事通訊》指出，假如日方遲遲未能確定失事機的位置，可能會要求美國海軍派遣專家和TPL-25型拖曳聲波定位器支援。TPL-25型拖曳聲波定位器的探測範圍可達到水深6000公尺處，去年12月6日駐日美軍海軍陸戰隊岩國基地所屬FA-18戰機與KC-130補給機在高知縣外海發生擦撞墜海意外，也曾使用TPL-25型拖曳聲波定位器來搜尋失事機體。

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