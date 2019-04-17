川金峰會無實質進展 北韓核設施疑重啟核燃料回收

2019-04-17 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS，Center for Strategic and International Studies）16日表示，根據衛星在上週五拍下的畫面顯示，北韓位於寧邊的核燃料設施內，疑似有放射性物質被移動，這項發現引起外界關注。

綜合媒體報導，根據美國智庫戰略暨國際研究中心於週二公布的最新報告顯示，作為北韓核武計劃的核心，位於寧邊的核燃料設施被衛星拍下，鈾濃縮建築和放射化學實驗室外出現5量特製的軌道車車廂，該中心認為這代表北韓可能對放射性物質進行了轉移，因為這些軌道車過去的用途就是在轉移放射性物質，或是進行燃料回收的處理。

雖然川普和金正恩自去年6月以來已舉行兩次峰會，但兩次都未能達成協議，以解除制裁換取北韓放棄核武和飛彈計畫。因此戰略暨國際戰略研究中心指出，若北韓真的恢復核燃料回收，將是繼先前的兩次川金會以來，朝鮮半島核問題的一大最新進展。

此外，在今年的川金河內峰會前，美國史丹佛大學（Stanford University）國際安全與合作中心（Center for International Security and Cooperation）就曾發表一份報告，指北韓在與美國進行無核化談判期間，雖已暫停核武及導彈試驗，但仍持續生產核武器燃料，在過去一年中製造出多達7顆核彈，預估在其軍火庫可能共計有37枚核彈頭。

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