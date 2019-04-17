巴黎聖母院重建企業界慷慨解囊 蘋果也響應

2019-04-17 04:52

〔中央社〕巴黎聖母院遭大火肆虐，嚴重受損，LVMH、萊雅等法國企業響應總統馬克宏號召，承諾捐款數億歐元供重建使用，大西洋對岸的蘋果公司執行長庫克今天也表態將助一臂之力。

有850年歷史的聖母院昨晚發生大火，造成尖塔倒塌、部分屋頂塌陷，所幸建築主體未受重大破壞。馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將募款重建聖母院後，法國各界積極響應，他今天在電視演說中誓言要在5年內重建完成，並說「我們一定能辦到」。

法國企業界率先響應馬克宏號召，精品業巨擘路威酩軒集團（LVMH）掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）宣布將捐款2億歐元，LVMH旗下創意、建築及財務專家團隊願意出力，為聖母院重建與募款提供協助。

全球最大美妝公司萊雅集團（L'Oreal）宣布控股家族及基金會將捐款2億歐元，擁有古馳（Gucci）等精品品牌的開雲集團（Kering）、能源業巨擘道達爾（Total）也分別承諾捐款1億歐元。

蘋果公司（Apple）不落人後，執行長庫克（Tim Cook）今天在個人推特發文：「我們為法國人民與全球各地將聖母院視為希望象徵的人士感到悲痛，所幸無人傷亡。為了後代子孫，蘋果將為重建工作做出貢獻，以利修復聖母院的珍貴遺產。」

庫克在推文結尾附上法國國旗符號，但未詳述蘋果將以何種方式協助聖母院重建。

除了踴躍捐款，法國企業界也呼籲以其他方式為聖母院重建貢獻心力。營造公司萬喜集團（Vinci）登高一呼，敦促法國營建業齊心協力投入重建，布依格集團（Bouygues）營建事業隨即響應，法荷航空集團（Air France-KLM）也宣布將免費運送參與重建的人士。

聖母院火勢延燒15小時才完全撲滅，儘管外牆、鐘塔和知名的玫瑰花窗安然無恙，部分繪畫與珍貴文物也在第一時間移往安全區域，建築結構、藝術與宗教文物等收藏品的確切受損程度仍待評估。

華爾街日報引述保險專家說法報導，聖母院為法國政府所有，而法國政府通常沒有為資產投保，聖母院嚴重受損可能沒有保險公司理賠，因此需要各界捐款支應重建費用。

法國木材商夏魯華（Sylvain Charlois）告訴法國新聞台（Franceinfo），聖母院重建需要多年、甚至數十年時間，修復屋頂將耗費大量木材，他願意蒐集並保留最上等的橡木，供聖母院重建使用。（編輯：陳政一）1080417

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